Einsätze wegen Wintereinbruch: ILS zählt 22 Verletzte bis zum späten Nachmittag

Schnee und Glätte haben vor allem am Morgen für zahlreiche Unfälle und Staus in der Region gesorgt. Die Integrierte Leitstelle Hochfranken spricht in ihrer Tagesbilanz von 22 Verletzten zwischen 7 und 17 Uhr. 14 Personen haben sich bei Verkehrsunfällen verletzt, 9 davon schwer. Die restlichen Personen haben sich laut Leitstellenleiter Markus Hannweber bei Stürzen verletzt. Er geht davon aus, dass sich die Lage morgen entspannen könnte. Die Bevölkerung gewöhne sich erfahrungsgemäß recht schnell an die Wetterverhältnisse. Das heißt, Verkehrsteilnehmer werden vorsichtiger und fahren langsamer.