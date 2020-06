Einsätze wegen Unwetters am Chiemsee: Bahn unterbrochen

Prien am Chiemsee (dpa/lby) – Wegen Unwetters ist die Feuerwehr rund um den Chiemsee am Sonntagabend zu zahlreichen Einsätzen ausgerückt. Auf der Zugstrecke zwischen Rosenheim und Salzburg wurde wegen eines Baums im Gleis der Streckenabschnitt zwischen Bad Endorf und Prien am Chiemsee gesperrt, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Am späten Sonntagabend war kein Zugverkehr möglich, Umleitungen wurden geprüft. Es kam zu Verspätungen.

Bis Sonntagabend verzeichnete die Feuerwehr wegen des Unwetters knapp 100 Einsätze in der Region. Mit rund 70 Einsätzen habe der Schwerpunkt in Prien und den umliegenden Gemeinden gelegen. Hauptsächlich habe es sich um umgestürzte Bäume, abgerissene Stromleitungen oder vollgeflutete Keller gehandelt, hieß es von einem Mitarbeiter der Integrierten Leitstelle der Feuerwehr Rosenheim. Polizei und Feuerwehr verzeichneten zunächst keine Verletzten.