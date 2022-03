Einrichtungsbezogene Impfpflicht: Noch keine Erfahrung mit dem neuen Meldeportal

Für alle Personen, die in medizinischen oder Pflegeberufen tätig sind, tritt ab heute eine Impfpflicht in Kraft. Arbeitgeber sind verpflichtet, alle Mitarbeiter an das Gesundheitsamt zu melden, die keinen Nachweis über eine vollständige Impfung oder Genesung erbringen können. Seit Montag ist die Meldung der Nachweise über das bayerische digitale Meldeportal „BayImNa“ möglich. Inwieweit das Portal den Aufwand in den Gesundheitsämtern reduziert, lässt sich bisher aber noch nicht beurteilen:

…so Anke Rieß-Fähnrich, Medienreferentin des Landkreises Wunsiedel. Alle bisher ungeimpften Mitarbeiter werden vom Gesundheitsamt kontaktiert. Laut Rieß-Fähnrich sollen sie die Möglichkeit bekommen, sich erneut beraten und im besten Fall noch impfen zu lassen. Im schlimmsten Fall drohen den Betroffenen zukünftig jedoch Tätigkeitsverbote.