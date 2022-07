Einmalige Zusammenarbeit: Neuer Kinderhort in Thierstein

Für viele Eltern ist die Kinderbetreuung ein Reizthema. Sie haben Angst, dass sie bei der Platzvergabe leer ausgehen. Die Gemeinden Thierstein und Höchstädt haben sich nun zusammengetan. Für die Betreuung der Hortkinder haben sie in Thierstein einen Hort in kommunaler Trägerschaft gegründet. Grundlage ist der ebenfalls neu gegründete „Zweckverband Kindertagestätten Höchstädt-Thierstein“. Im Landkreis Wunsiedel ist es die erste Zusammenarbeit dieser Art. Am Morgen (9.30 Uhr) stellen die beiden Bürgermeister und Wunsiedels Landrat Peter Berek das Projekt bei einem Pressegespräch in Höchstädt offiziell vor.