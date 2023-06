Einmal im Monat: Erste Unternehmenssprechstunde in Hof

Die Stadt Hof will das lokale Gewerbe besser verstehen und unterstützen. Deswegen soll es künftig einmal im Monat eine Sprechstunde für Unternehmen geben. Die erste Unternehmenssprechstunde findet heute zwischen 18 und 19 Uhr statt. Das Angebot richtet sich an alle Unternehmen in der Region – von der Industrie über das Handwerk und den Handel bis zu Dienstleistern und Freiberuflern. Unternehmer können per Mail oder telefonisch einen Zeitslot bei der Wirtschaftsförderung festlegen. Im persönlichen Gespräch gibt es dann die Möglichkeit, Probleme und Anliegen vorzutragen. Ziel der Stadt Hof ist es, diese aufzunehmen und Lösungsansätze zu finden.

Für die Terminvereinbarung mit Nennung des Anliegens steht Tanja Mergner von der Wirtschaftsförderung der Stadt Hof unter tanja.mergner@stadt-hof.de oder telefonisch unter der Nummer 09281 815 1301 bereit. Hier werden die Gesprächsslots eingeteilt und ein Feedback bzgl. der Teilnahme gegeben.