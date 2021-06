Einladung ins Vogtland: Sachsens Gesundheitsministerin besucht mehrere Einrichtungen

Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping ist heute (9.6.) zu Besuch im Vogtland. Auf Einladung des SPD-Bundestagskandidaten Kay Burmeister wird sie sich unterschiedliche Einrichtungen anschauen. Am Nachmittag geht es los mit einem Abstecher in die Kitas MIKITA und die Zwergenvilla in Adorf. Dort wird die Gesundheitsministerin mit der Leitung und den Eltern sprechen. In Adorf wird außerdem eine neue Rettungswache für das Deutsche Rote Kreuz gebaut, die wird sich Petra Köpping auch anschauen. Der Abschluss ist in Plauen, dort wird sich Sachsens Gesundheitsministerin mit Vertretern der AWO und der Johanniter unterhalten.