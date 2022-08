Einkommensmillionäre in Bayern: Oberfranken ist Schlusslicht

Wer im Jahr über eine Million Euro verdient, der gilt als sogenannter Einkommensmillionär – und davon haben 2018 in Oberfranken 299 gelebt. So die aktuellsten Zahlen des Landesamts für Statistik. Bayernweit ist der Bezirk damit Schlusslicht. Am besten verdienen die Menschen offenbar in der Stadt Coburg, hier hat es auf die Einwohnerzahl gerechnet die meisten Millionäre in Oberfranken gegeben. Ähnlich hat es 2018 auch in den Landkreisen Kulmbach und Lichtenfels ausgesehen. Auf 10.000 Einwohner gerechnet kamen dort jeweils 3 Einkommensmillionäre.

In Stadt und Landkreis Hof sowie im Landkreis Wunsiedel hat es 2018 im Vergleich zum Vorjahr etwas mehr Einkommensmillionäre gegeben; dort haben jeweils 18 Menschen mehr als eine Million Euro im Jahr verdient.