Einkaufswagen-Pflicht: Mann attackiert Verkäuferin

Manch einer möchte in Zeiten von Corona beim Einkaufen lieber keinen Wagen nehmen, doch bei vielen Supermärkten ist das mittlerweile Pflicht. Den Läden geht es darum, Hamsterkäufe zu unterbinden – das geht dann besonders gut, wenn der Einkauf der Kunden gut einsehbar ist. Viele arrangieren sich mit dieser Regelung, einige wenige aber nicht. In Hof hat am Samstag ein aufgebrachter Kunde eine Verkäuferin angegriffen. Die hatte ihn nur auf die Einkaufswagen-Pflicht hingewiesen, der Mann reagierte aber handgreiflich und stieß sie in den Bauch. Ein anderer Mann wollte der Verkäuferin zu Hilfe kommen und kassierte einen Kinnhaken. Der Angreifer hat in dem Geschäft nun Hausverbot und eine Anzeige wegen Körperverletzung am Hals.