Einkaufen rund um die Uhr: KULCITY-Projekt Münchberg plant 24-Stunden Laden

Pandemie, Online Handel und Inflation sind nur ein paar wenige Gründe für Geschäftsschließungen in der Euroherz-Region. Auch in Münchberg sollen Leerstände wieder mit Leben gefüllt werden. Mit dem Projekt „KUL-City“ sollen Konzepte entwickelt werden, wie man die Münchberger Innenstadt in Zukunft weiterentwickeln kann. So ist während des Projektes bereits ein Pop-Up Laden in der Lindenstraße entstanden. Diesen können Interessierte nutzen, um auf ihre Produkte oder ihre Geschäftsideen aufmerksam zu machen. Aktuell seien zwei weitere größere Projekte in Planung, so der Münchberger Bürgermeister Christian Zuber:

Um auch Bürger an den Prozessen zu beteiligen, plant die Stadt heuer eine KUL-City Zukunftswerkstatt. Außerdem veranstaltet KUL-City heuer weitere Genusstouren, sowie eine Fortsetzung des Krimi-Dinners.