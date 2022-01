Einkaufen ohne Nachweis: Aufatmen beim Möbelcenter Biller

Einkaufen ohne Impf- oder Genesenennachweis – das ist seit kurzer Zeit im bayerischen Einzelhandel wieder möglich. Die Bayerische Staatsregierung hat die 2G-Regel für den Handel ausgesetzt. Zuvor hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof die Maßnahme gekippt. Für die Händler ist diese Entscheidung eine große Erleichterung – auch beim Möbelcenter Biller. Seit der Einführung der 2G Regel habe sich die Anzahl der Kunden halbiert, so Detlef Böhm, Gesamt-Verkaufsleiter vom Möbelcenter Biller im Gespräch mit Radio Euroherz. Außerdem seien zwei bis drei Mitarbeiter täglich mit den Kontrollen am Einlass beschäftigt gewesen. Die Aufhebung der Kontrollen erleichtere also nicht nur den Arbeitsalltag, sondern steigere voraussichtlich auch den Umsatz wieder, so Böhm weiter.