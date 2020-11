Einkaufen-in-hof.de zeigt: Was kann ich wo in Hof abholen und liefern lassen?

Es ist eine Zeit, die für jeden Ungewissheit und Sorge mitbringt. Dennoch halten die Menschen oft auch in solchen Zeiten zusammen und sind mit Abstand oder online füreinander da. Gerade die heimische Gastro soll viel Unterstützung bekommen. So zeigen auch wir mit unserem Localguide online, welches Restaurant welches Angebot in dieser schweren Zeit auf die Beine gestellt hat. Ein ähnliches Konzept gibts auch im Landkreis Wunsiedel. Auch die Plattform einkaufen-in-hof.de bringt sich wieder ins Spiel. Die Stadt Hof und das Stadtmarketing geben den Gastronomen die Möglichkeit, ihre Liefer- und Abholangebote kostenlos zu vermarkten. Mehr Infos gibts auf der Website selbst – einen Link dazu findet ihr hier.