Einkaufen auf dem Land: Thiersheim hat neuen Nahversorger

Einkaufen auf dem Land ist ohne Auto fast undenkbar. In vielen kleineren Orten gibts nicht mal mehr einen Bäcker. Im Landkreis Wunsiedel habt ihr ab sofort aber einen neuen Nahversorger. In Thiersheim hat in den Räumen der ehemaligen VR-Bank eine Filiale von „Tante M“ aufgemacht.

Bei „Tante M“ in Thiersheim bekommt ihr künftig alles was ihr auf die Schnelle so braucht – ohne direkt einen riesigen Supermarkt für den großen Wocheneinkauf ansteuern zu müssen. Es gibt dort bekannte Marken und regionale Produkte, heißt es von Seiten des Unternehmens, das Märkte in ganz Süddeutschland betreibt. „Tante M“ hat sich dabei gerade auf kleine Orte mit bis zu 4000 Einwohnern spezialisiert, die keinen Nahversorger mehr haben. Die Filialen liegen meist leicht erreichbar in der Ortsmitte. Mithilfe von Selbstbedienungskassen könnt ihr in Thiersheim also künftig sieben Tage die Woche von 5 bis 23 Uhr einkaufen.