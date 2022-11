Auf ein einjähriges Mädchen ist im Landkreis Rosenheim kochendes Wasser gefallen – sie erlitt dabei Verbrennungen zweiten Grades. Die Mutter sei in Bad Aibling mit dem Kind auf dem Arm in der Küche gestanden, sagte ein Polizeisprecher. Dabei habe die Einjährige nach einem Gegenstand auf der Küchenablage gegriffen. Dadurch fiel ein Kaffeefilter mit kochenden Wasser auf das Kind. Ein Rettungshubschrauber flog das Mädchen in ein Krankenhaus.