Einigung mit Scala Kino: Filmtage-Team bedankt sich bei Hofern

Die Internationalen Hofer Filmtage starten in knapp zwei Monaten. Bislang war aber eine Spielstätte ungewiss. Das Scala Kino hatte sich (…)

Durch die anhaltende Hitze und Trockenheit im vergangenen Sommer ist es bei uns in Deutschland oft zu Waldbränden gekommen. Die Dürre (…)

Dürre-Schwerpunkt Hochfranken: Nur wenige Gewitter in Hof

Zimmerbrand in Hof: Eine Person verletzt

Am Abend sind mehrere Feuerwehrsirenen in Hof zu hören gewesen. Die Einsatzkräfte sind zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus (…)