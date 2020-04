Einigung auf Sozialplan für Reifenhersteller Michelin

Coburg (dpa/lby) – Der Automobilzulieferer Brose stellt die Arbeit an den meisten europäischen Standorten im Zuge der (…)

BMW fährt Werke vom 4. Mai an wieder hoch

München (dpa) – BMW will das Autowerk Spartanburg in den USA und das Motorradwerk in Berlin nach wochenlangem Stillstand vom 4. (…)