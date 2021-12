Einheitliche EDV-Ausstattung: Waldershof beteiligt sich an Wunsiedler Projekt

Viele Schulen sind noch nicht auf dem aktuellen technischen Stand. Das hat nicht zuletzt der Unterricht zuhause gezeigt. Der Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge hat in diesem Zusammenhang ein wegweisendes Konzept auf den Weg gebracht. Ein Team im Landratsamt soll sich um die gesamte IT-Ausstattung an allen Schulen im Landkreis kümmern. Heißt: Beschaffung, Installation und Wartung in einem. Ziel sind einheitliche Standards bei der technischen Ausstattung. Ein Großteil der Städte und Gemeinden hat bereits eine Zweckvereinbarung mit dem Landkreis geschlossen. Dazu gehören Höchstädt i. Fichtelgebirge, Kirchenlamitz, Marktleuthen, Röslau, Schirnding, Thiersheim, Thierstein, Weißenstadt und Wunsiedel. Mit Waldershof ist jetzt auch eine Stadt aus dem Landkreis Tirschenreuth dem Verbund beigetreten.