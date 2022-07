Eingemeindung von Hofer Ortsteilen: Stadt Hof sucht alte Fotos

Für die jüngeren Generationen ist es selbstverständlich, dass Stadtteile wie Osseck oder Unterkotzau zur Stadt Hof gehören. Das war aber nicht immer so. Die Ortsteile Eppenreuth, Osseck, Pirk und Unterkotzau wurden erst vor 50 Jahren eingemeindet. Vorausgegangen war die Kreisgebietsreform in Bayern. Zum Jubiläum am 1. Juli hat Hofs Oberbürgermeisterin den Ortsteilen einen Besuch abgestattet. Für das Archiv ist die Stadt auf der Suche nach alten Bildern aus den Ortsteilen. Im Gegenzug gibt es eine kleine Aufmerksamkeit von der Stadt.

Die Bilder können per Mail an post@stadt-hof.de oder postalisch an die Medienstelle Klosterstraße 1-3, 95028 Hof gesendet werden.

Wir bitten außerdem, um Angabe der Andresse, damit eingesandte Bilder wieder zurückgeschickt werden können.