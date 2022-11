einfachfragen: Erster HWK-Schüler-Briefkasten an Hofer Mittelschule in Betrieb

Wer aktuell einen Handwerker braucht, muss oft lang warten. Um den Fachkräftemangel in dieser Branche irgendwie auszugleichen sei es wichtig, Schülerinnen und Schülern so früh wie möglich abzuholen und sie fürs Handwerk zu begeistern. Das sagt Christian Herpich, Vize-Präsident der Handwerkskammer für Oberfranken, in einer aktuellen Mitteilung. An vier Mittelschulen in Hof und Umgebung wird es deswegen künftig spezielle Schüler-Briefkästen geben. In die können die Schüler vorgedruckte Fragenkarten zum Thema Ausbildung im Handwerk einwerfen. Sie können aber auch einen QR-Code scannen und per WhatsApp ihre Fragen stellen. Antworten gibt’s dann vom Team der HWK-Ausbildungsberatung. Der erste HWK-Schüler-Briefkasten ist nun an der Christian-Wolfrum Mittelschule in Hof in Betrieb gegangen. Ab sofort soll der Briefkasten einmal pro Woche geleert werden.