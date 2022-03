Einfacher und effizienter: Hofer Land erforscht das Bauen der Zukunft

Die Hochschule und der Landkreis Hof wollen zeigen, wie das Bauen der Zukunft aussehen kann. Sie wurden für ein Leuchtturm-Projekt ausgewählt, das digitale Standards für die Baubranche in Europa schaffen soll. Bauen im öffentlichen und privaten Bereich soll damit schneller, einfacher und effizienter werden. Die Bauwirtschaft gehört mit einem jährlichen Umsatz von 130 Milliarden Euro zwar zu den Schlüsselindustrien in Deutschland, hinkt in Sachen Digitalisierung aber noch hinterher. Das Großprojekt in der Modellregion Hofer Land soll einen gemeinsamen Datenraum für die Bauwirtschaft in ganz Europa schaffen. Ziel ist es, Produktivitätslücken zu schließen, die zum Beispiel durch den Aufwand bei Termin- oder Planänderungen entstehen.