Einfache Entsorgung: Drei neue Pfandtower für die Stadt Hof

Gerade wenn man nach dem Wochenende durch die Hofer Innenstadt läuft, stehen leere Bierflaschen oder Dosen am Straßenrand. Sie sind die Überbleibsel von langen Partynächten. Jetzt gibt es aber neue Möglichkeiten, um das Pfand zu entsorgen. Die Stadt wird drei neue Pfandtower aufstellen. Für Flaschensammler ist es damit auch einfacher und hygienischer, an das Pfandgut heranzukommen. Der erste Tower steht vor der Touristinformation. Es folgen noch zwei weitere – am Kugelbrunnen und zwischen der Kreuzsteinstraße und dem Busbahnhof.