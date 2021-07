Einfach & unbürokratisch: Sonder-Impfaktionen in der Region

Mehr Impfen durch weniger Bürokratie oder lange Wartezeiten auf einen Termin: Das ist auch in dieser Woche bei Sonder-Impfaktionen in der Euroherz-Region möglich.

Von heute an bis Samstag könnt ihr spontan im Impfzentrum Helmbrechts vorbeischauen und euch mit Biontech oder dem Impfstoff von Johnson and Johnson impfen lassen. Morgen geht das auch in Hof, in den Räumen der Diakonie am Park. Am Donnerstag könnt ihr ohne Termin in den Räumen der VHS in der Lutherschule in Münchberg geimpft werden. Die genauen Adressen und Termine haben wir unten im Text für euch zusammengefasst. Wer partout keine Zeit und Lust für eine Zweitimpfung aufbringen will, hat zwischen Donnerstag und Samstag die Möglichkeit, sich am Impfzentrum in Hof mit Johnson and Johnson impfen zu lassen. Auch dafür braucht es keinen Termin.

Im Vogtland sind in dieser Woche wieder mobile Impfteams unterwegs: Heute in Oelsnitz in der Damaschkestraße 55a.

Die Termine und Örtlichkeiten im Überblick:

Montag, 19.07. bis Samstag 24.07.2021, jeweils von 10:30 bis 17:30 Uhr im Impfzentrum Helmbrechts (Gustav-Weiß-Str. 7)

Dienstag, 20.07., von 14:00 bis 18:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Diakonie am Park in Hof (Sophienstr. 18A)

Donnerstag, 22.07., von 14:00 bis 18:00 Uhr in den Räumen der VHS in der Lutherschule in Münchberg (Kirchplatz 7)

Für die Impfungen ist keine vorherige Anmeldung nötig. Die Zweitimpfung erfolgt vier Wochen später.

Impfzentrum Hof (Ernst-Reuter-Str. 62), Donnerstag bis Samstag (22.-24. Juli) jeweils von 8:00 bis 18:00 Uhr – weitere Infos zum Impfstoff von Johnson & Johnson hier .

Bitte Ausweis und Impfheft nicht vergessen!