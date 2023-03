„Einfach heiraten“: Trauung to-go in der Lorenzkirche Hof

Eine Hochzeit zu organisieren ist oft mit viel Aufwand verbunden. In der Lorenzkirche in Hof könnt ihr euch deswegen bald spontan und unkompliziert trauen lassen. Das Ganze ist eine Initiative der evangelischen Landeskirche Bayern. Die Aktion heißt „Einfach heiraten“ und findet am 23.03.2023 statt. Der Hofer Dekan Andreas Müller:

Es können sich aber auch Paare segnen lassen, bei denen nur ein Partner evangelisch ist oder bei denen keiner von beiden einer Kirche angehört. Auch gleichgeschlechtliche Paare können vorbeikommen. Am besten meldet ihr euch vorab beim Dekanat Hof, um die Planungen leichter zu machen. Ihr könnt am 23. März aber auch spontan vorbeikommen, zwischen 16 und 20 Uhr.

Hier könnt ihr euch auch vorab anmelden:

Evang.-Luth. Dekanat Hof

Maxplatz 6

95028 Hof