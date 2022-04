Eine Woche Zugausfälle und Verzögerungen im Bahnverkehr

Bahnreisende und Pendler müssen sich in der ersten Osterferienwoche auf längere Fahrtzeiten im Fernverkehr zwischen Berlin und München sowie auf Zugausfälle im Regionalverkehr in Franken einstellen. Aufgrund von Bauarbeiten halten die ICE-Züge Berlin-Halle/Leipzig-München in der Zeit nicht in Coburg, Bamberg und Erlangen, sondern werden zwischen Erfurt und Nürnberg mit einem Halt in Würzburg umgeleitet, wie die Bahn mitteilte.

Das bedeutet deutliche längere Fahrtzeiten und frühere Abfahrten beziehungsweise spätere Ankünfte in München. Die Maßnahmen sollen laut Bahn von Freitag, 8. April, 21.00 Uhr bis Karfreitag, 15. April, 21.00 Uhr dauern. Im Regionalverkehr fallen auf Verbindungen zwischen Lichtenfels, Bamberg und Nürnberg Züge aus. Stattdessen gibt es einen Ersatzverkehr mit Bussen.

Es seien verschiedene Arbeiten in Franken gebündelt worden, um die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten, teilte die Bahn mit. Unter anderem wird am viergleisigen Ausbau der Strecke Nürnberg-Ebensfeld gearbeitet.