Eine Woche nach dem Rennen: Melanie Gebhardt mit Olympia-Fazit

Eine Woche ist es her, dass die Hofer Kanutin Melanie Gebhardt im Vierer-Kajak der Frauen bei Olympia mitgefahren ist und Platz fünf erreicht hat. Für Radio Euroherz hat sie jetzt Bilanz gezogen.

Sie sei im ersten Moment enttäuscht gewesen, keine Medaille bekommen zu haben.

Trotzdem sei alleine schon die Qualifikation für Olympia fantastisch. Für das Rennen selbst, könnten die vier Sportlerinnen sich nichts vorwerfen. Schwierig war auch das warme Klima in Japan. Ob sie bei Olympia in drei Jahren in Paris dabei sein will, lässt Gebhardt noch offen.

Mitte September ist sie schon wieder im Einsatz. Dann steht die Kanu-Weltmeisterschaft in Kopenhagen an. Dieses Wochenende läuft zudem die deutsche Meisterschaft in Hamburg.