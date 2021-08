Eine Woche auf Ladefläche: Migranten am Hofer Bahnhof entdeckt

Fast eine Woche lang mussten elf syrische Migranten auf der Ladefläche eines Lkw ausharren. Bundespolizisten hatten sie am Samstagnachmittag am Hofer Hauptbahnhof entdeckt. Die Männer im Alter zwischen 16 und 44 Jahren gaben an, in der Türkei in den Lkw gestiegen zu sein. Die Reise nach Hof dauerte fast eine Woche lang, in diesem Zeitraum hätten sie die Ladefläche nicht verlassen. Für die Einschleusung zahlten die Männer mehrere tausend Euro. Zehn der Männer hat die Bundespolizei an die Aufnahmeeinrichtung in Bamberg weitergeleitet. Den 16-Jährigen haben sie dem Jugendamt übergeben.

Die Bundespolizei ermittelt jetzt gegen die Schleuserorganisationen, und den bislang unbekannten Lkw-Fahrer. In diesem Zusammenhang bittet sie um Zeugenhinweise. Die Telefonnummer: 09287 9651 0.