Eine Tote und zwei Verletzte bei Zusammenstoß zweier Autos

Beim Zusammenstoß zweier Autos in Unterfranken ist eine Frau gestorben, zwei weitere Menschen wurden verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte ein 25-Jähriger am Montag in Arnstein (Landkreis Main-Spessart) mit seinem Wagen offenbar einen Bus auf der Bundesstraße 26 überholen wollen, als er mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß.

Die 21 Jahre alte Fahrerin des Wagens sei nach dem Unfall an ihren schweren Verletzungen gestorben. Ihr 20 Jahre alter Beifahrer sei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Der 25-Jährige wurde demnach leicht verletzt.

Die Staatsanwaltschaft Würzburg ordnete zur Klärung der genauen Unfallursache an, einen Experten in die Ermittlungen der Polizei einzubeziehen. Die B26 war während der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt.