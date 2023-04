„Eine Reise ins Darknet“: Kostenfreier Kinoabend in Plauen

Was genau ist das sogenannte Darknet? Wie funktioniert es und welche Sicherheitsvorkehrungen kann ich treffen? Antworten auf diese und weitere Fragen bekommt ihr am Abend im Capitol-Kino in Plauen. Die Initiative Medienbildung Vogtland und der Chaos Computer Club veranstalten einen Kinoabend zum Thema Darknet. Zuerst wird die Netflix-Doku „Shiny_Flakes: The Teenage Drug Lord“ gezeigt. Im Anschluss können die Kinobesucher mit Experten darüber sprechen und diskutieren. Los geht’s um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

(Symbolbild)