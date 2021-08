Eine Million Euro: Saale-Orla-Kreis investiert in 15 Schulen

An den Schulen in Deutschland gibt es viele Baustellen. Entweder, weil die Gebäude tatsächlich schon in die Jahre gekommen sind, oder weil es an der technischen Ausstattung fehlt. Der Saale-Orla-Kreis hat jetzt Geld vom Thüringer Bildungsministerium bekommen, um die Missstände zu beseitigen. Der Landkreis kann dafür gut eine Million Euro in die Hand nehmen. Das Geld fließt in Projekte an insgesamt 15 Schulen. Zum Teil sind es Bauprojekte, zum Teil Anschaffungen, die die Ganztagsbetreuung verbessern sollen. Aber die Zeit drängt: Die Projekte müssen bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Kein einfaches Vorhaben bei langen Lieferzeiten und vollen Auftragsbüchern der Firmen. Eine der höchsten Summen investiert der Saale-Orla-Kreis in Gefell. Der dortige Speiseraum wird zu einer multifunktionalen Ganztagsspiellandschaft.