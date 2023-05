Eine Kuhherde auf der Reichstagswiese

«Aachen stands with Ukraine» ist das Motto einer pro-ukrainischen Demonstration vor der Verleihung des Karlspreises. Aber auch (…)

Nach dem Unglück im Dezember steht fest: Der in Berlin geplatzte Aquadom wird nicht wieder aufgebaut. Das benachbarte Sea Life Aquarium (…)

Erneut gibt es etliche Gedenkveranstaltungen und Demonstrationen zum Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs in Berlin. Auch die (…)

Gedenken an getötete sowjetische Soldaten – Demonstrationen

Blumen an der Neuen Wache zum Weltkriegsgedenken

Zum Gedenken an die Kapitulation Deutschlands am 8. Mai 1945 legt der ukrainische Botschafter Makeiev Blumen an der Neuen Wache ab. (…)