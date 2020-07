Eine Kante für die Verteidigung: Henry Hofmann wechselt zu den Selber Wölfen

Von Köln, nach Vancouver, in die USA und schließlich nach Selb ins Vorwerk. Henry Hoffmann ist der aktuelle Neuzugang der Selber Wölfe. Der 22-jährige ist aber mit 1 Meter 94 gleich der Größte im Team von Herbert Hohenberger. Der Verteidiger hat im Mai erst sein Bachelor-Studium in den USA abgeschlossen, gleichzeitig hat er für die University of Central Oklahoma auf dem Eis gestanden. Sein erstes Profijahr als Eishockeyspieler wird er nun aber bei den Selber Wölfen erleben, sobald die neue Saison beginnt. Hoffmann bekommt bei den Wölfen die Rückennummer 3.