«Eine Ehre»: Federer zum Abschied an der Seite von Nadal

Tennis-Star Roger Federer glaubt an eine «strahlende» Zukunft seines Sports. «Ich weiß, manchmal tendieren (…)

Roger Federer will auch über das Ende seiner Tennis-Karriere am kommenden Wochenende hinaus öffentlich nicht über Art (…)

Nadal problemlos ins Achtelfinale der US Open

Spaniens Tennisstar Rafael Nadal hat problemlos das Achtelfinale der US Open in New York erreicht. Der 22-malige (…)