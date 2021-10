Eine 80 aus Gemüse: Feier für den Jubilar Eckart Witzigmann

Berlin (dpa) – Eine riesige 80 aus Gemüse: Rund drei Monate nach dem runden Geburtstag von Eckart Witzigmann ist der Sterne-Koch in Berlin mit einer Feier gewürdigt worden. Die Königliche Porzellan-Manufaktur (KPM) lud am Samstag ein – und es kamen unter anderem Extrem-Bergsteiger Reinhold Messner, Schlagersänger Bernhard Brink, Schauspieler Claus Theo Gärtner und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD). Als Blickfang gab es eine große 80 – aus Brokkoli, Auberginen, Möhren, Paprika und auch Zitronen.

Der gebürtige Österreicher Witzigmann, der als einer der besten Köche der Welt gilt, hatte sein Jubiläum am eigentlichen Geburtstagsdatum 4. Juli an seinem neuen Wohnort am Tegernsee in Bayern gefeiert.

© dpa-infocom, dpa:211010-99-544154/2