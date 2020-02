Einbrüche in Hofer Innenstadt: 12.000 Euro Schaden

In Hof sind Unbekannte in den vergangenen zwei Nächten in zwei verschiedene Gaststätten in der Innenstadt eingebrochen. Zum einen haben es die Täter auf eine Gaststätte in der Ludwigstraße abgesehen. Dort haben sie das Toilettenfenster im Hinterhof aufgehebelt und sind so in den Innenraum gekommen. Sie haben zwei Spielautomaten aufgebrochen und das Bargeld mitgenommen. Außerdem haben sie versucht, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Auch in der Weberstraße sind Unbekannte eingebrochen und haben Bargeld erbeutet. Bei den Einbrüchen ist ein Schaden von 12.000 Euro entstanden. Jetzt sucht die Polizei Hof nach Zeugen.

