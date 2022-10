Teilweise Einigung: Prozess um Diebstahl bei BR, ZDF und Co.

Zum Prozessbeginn um gestohlenes Filmzubehör vor dem Landgericht München I mussten sich am Dienstag drei Angeklagte wegen schweren Bandendiebstahls verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirf ihnen vor, professionelles Filmequipment im Wert von mindestens 2,2 Millionen Euro von verschiedenen Film- und Fernseheinrichtungen erbeutet zu haben – unter anderem vom Bayerischen Rundfunk (BR) in München, dem Norddeutschen Rundfunk (NDR) in Hamburg und dem ZDF in Mainz.

Acht Einbrüche sollen die drei Männer seit September 2020 geplant und durchgeführt haben. In sechs dieser Fälle soll es zum Diebstahl von Kameras, Objektiven und sonstigem Filmzubehör gekommen sein. Bei der Bavaria Film in Grünwald etwa sollen die Männer Ausrüstung aus der Kulisse der ZDF-Serie «Der Alte» geklaut haben. Vor etwa einem Jahr waren die Angeklagten festgenommen worden.

Zum Prozessauftakt stritten zwei der Männer (28 und 34 Jahre alt) die gegen sie erhobenen Vorwürfe teilweise ab. Der dritte Angeklagte nahm eine von dem Gericht vorgeschlagene Einigung an.

Der 37-Jährige, der am Dienstag der Einigung zustimmte, gab über seinen Anwalt an, bei den Einbrüchen beim NDR und ZDF «Schmiere gestanden» zu haben. Bei zwei weiteren Einbrüchen beim BR und Plaza Media sei er auch selbst auf dem Gelände gewesen und habe «mitgenommen, was ihm werthaltig erschien». Außerdem gab er an, sie seien bei diesen Taten «zu dritt» gewesen. Weitere Angaben, etwa zu der Identifikation der anderen Beteiligten, wolle er aber derzeit nicht machen.