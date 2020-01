Einbruchsserie in Waldsassen und Marktredwitz: Mutmaßlicher Täter geschnappt

Die Menschen in Waldsassen und Marktredwitz hatten in den vergangenen beiden Monaten keine ruhige Zeit. Beide Städte haben eine regelrechte Einbruchsserie erlebt. Jetzt meldet die Polizei einen Erfolg. Am Sonntag konnte sie in Marktredwitz in der Breslauer Straße einen 30 Jahre alten Mann aus Tschechien auf frischer Tat festnehmen. Er wollte gerade in einen Hinterhof einsteigen. Die Beamten fanden bei ihm Werkzeug und Beute. Der Tatverdächtige sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Die Polizei ermittelt nun, ob er als Einzeltäter unterwegs gewesen ist oder noch mehr Täter im Spiel sind und ob auch Einbrüche in Arzberg auf sein Konto gehen.

Im November und Dezember hat es in Waldsassen und Marktredwitz mehr als 110 Einbrüche in Kellern gegeben. Dabei sind Fahrräder, Werkzeuge und andere Wertsachen weggekommen. Der Schaden beträgt über 20.000 Euro.