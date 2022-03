Einbruchsserie in Selb: Polizei sucht Zeugen

Viel zu holen hat es nicht gegeben, der Sachschaden, den die Einbrecher hinterlassen haben, ist aber beträchtlich. Auf gleich sieben Gebäude in Selb hatten es Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch abgesehen. Zunächst sind sie in der Längenauer Straße in ein Zahntechnik-Labor, ein Physiotherapiezentrum, eine Firma für Medizintechnik und in ein Gebäude des Bauhofs eingebrochen. Die Polizei geht davon aus, dass dieselben Täter „Am Schreinersteich“ auch in einen Bürocontainer, eine Reinigungsfirma und beim Technischen Hilfswerk eingestiegen sind. Dabei nahmen sie eine vierstellige Summe an Bargeld mit, der Sachschaden beläuft sich allerdings auf über 25.000 Euro.

Wer in der Nacht zum Mittwoch in den beiden Straßen verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, soll sich bitte bei der Kripo Hof melden.

Tel.: 09281 704-0