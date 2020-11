Einbruchsserie in Kindergärten geklärt

Ansbach (dpa/lby) – Die Polizei hat einen 35-Jährigen festgenommen, der verdächtigt wird, in Ansbach in mehrere Firmengebäude (…)

Sechs Fahrzeuge in einer Nacht angezündet

Schwabach (dpa/lby) – Sechs Fahrzeuge haben in der Nacht zum Dienstag an verschiedenen Orten in Schwabach in Flammen gestanden. (…)