Einbruchsserie beendet: Polizei fasst fünf Männer aus dem Raum Hof

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat eine überregionale Einbruchsserie geklärt. Laut einer Pressemitteilung waren dafür fünf Männer im Alter von 24 bis 34 Jahren aus dem Bereich Hof verantwortlich. Sie sind über eine längere Zeit in verschiedene Firmen in ganz Oberfranken eingebrochen. Sie haben aber auch schon in Mittelfranken, der Oberpfalz und Thüringen zugeschlagen. Die Männer hatten es vor allem auf Elektroartikel und Bargeld abgesehen. Der Beuteschaden liegt im hohen fünfstelligen Bereich. Zugleich haben die Täter hohe Sachschäden verursacht. Die Polizei konnte die Männer am vergangenen Mittwoch in Unterfranken festnehmen. Gegen sie erging Haftbefehl. Sie sitzen nun in Justizvollzugsanstalten.