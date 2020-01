Einbruchserie Marktredwitz/Waldsassen: Polizei bittet erneut um Zeugenmeldungen

Über 100 Häuser in Marktredwitz und Waldsassen sind betroffen – zuletzt hatte es in den beiden Städten eine richtige Einbruchserie gegeben. Gestern dann die Meldung: Ein mutmaßlicher Täter ist geschnappt. Ein 30-jähriger Tscheche wurde am Sonntag in Marktredwitz auf frischer Tat ertappt. Ein Großteil der Ermittlungsarbeit beginnt damit aber erst, denn es ist nicht bewiesen, dass der Mann für alle Taten verantwortlich ist. Außerdem steht die Frage im Raum, ob er noch unbekannte Komplizen hatte. Die Ermittlungsgruppe bittet deshalb noch einmal die Bevölkerung um Hinweise. Bei dem Verdächtigen haben die Beamten eine Reihe persönlicher Gegenstände gefunden, unter anderem Kleidung und Werkzeug (siehe oben). Wer etwas zu den Objekten sagen kann, soll sich bei der Kripo Weiden melden.