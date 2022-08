Einbruchserie in Schulen: Verdächtige festgenommen

Eine Einbruchserie in Schulen in und um Bayreuth scheint aufgeklärt zu sein. Zwei Männer im Alter von 29 und 35 sollen in Schulen, Sportheime und in eine Metzgerei eingebrochen sein. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, konnten die Tatverdächtigen mit insgesamt 14 Einbrüchen, davon elf in Schulen, in Verbindung gebracht werden.

Am Dienstag war einem Zeugen in einer Bayreuther Schule das Auslösen eines Bewegungsmelders aufgefallen. Er verständigte die Polizei, die bei ihrem Eintreffen von den Einbrechern bemerkt wurde. Die Verdächtigen flüchteten und wurden wenig später festgenommen.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung fand die Polizei Geld und Elektronik, welches die Beamten auf die Einbrüche schließen ließ. Die Männer sitzen nun in Untersuchungshaft. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.