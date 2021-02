Einbruch um rund 50 %: Weniger Gäste im Hofer Land durch anhaltende Pandemie

Der Einfluss der anhaltenden Corona Pandemie macht sich immer mehr bemerkbar. So auch in der Tourismus-Branche. Wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten jetzt mitteilt, haben im vergangenen Jahr rund 50 Prozent weniger Menschen die Stadt Hof besucht, als noch im Jahr zuvor. Im Landkreis Hof ist die Anzahl der Gäste um 43 Prozent gesunken – So auch die Zahl der Übernachtungen. Michael Grundl, Geschäftsführer der NGG fordert nun einen konkreten Plan von Bund und Ländern, wie es im März weitergegen soll. Um Gästen und Personal gleichermaßen Schutz zu gewährleisten, sind bereits im letzten Jahr detaillierte Hygieneschutzkonzepte entwickelt worden. Die NGG sieht außerdem die Politik in der Pflicht, die Einkommenseinbußen der Beschäftigten in Kurzarbeit auszugleichen. Über mögliche Lockerungen der aktuellen Maßnahmen beraten Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder am 3. März.