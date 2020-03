Einbruch ins Grüne Gewölbe: Ermittlungen gegen Wachleute

Lindau (dpa/lby) – In einem Hotel in Lindau am Bodensee ist ein Mensch gestorben. Nach Angaben der Polizei gab es am Sonntagabend (…)

Ein Toter in Hotel in Lindau

Ermittlungen nach tödlichem Streit in Niederbayern dauern an

Pferde, Panther, Bären: Tierskulpturen im Franz Marc Museum

Kochel am See (dpa/lby) – Das Franz Marc Museum im oberbayerischen Kochel am See zeigt seit Sonntag in seiner neuen Ausstellung (…)