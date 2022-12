Einbruch in Wunsiedler Autohaus: Kriminalpolizei Hof sucht Zeugen

Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Autohaus in Wunsiedel eingebrochen – jetzt sucht die Hofer Kriminalpolizei nach Zeugen. Insgesamt 20 Sätze Kompletträder im Wert von gut 30.000 Euro haben die Täter mitgenommen. Geflüchtet sind sie gegen 5 Uhr morgens mit einem weißen Lieferwagen Eine Videokamera hat sie bei ihrer Flucht gefilmt. Wer den weißen Lieferwagen in der Nacht von Montag auf Dienstag in Wunsiedel gesehen hat, soll sich bei der Kriminalpolizei in Hof melden (09281/7040).