Einmal komplett eingedeckt haben sich Einbrecher in einem Sportgeschäft in Wunsiedel. Wie die Polizei mitteilt, sind Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag über den Mitarbeitereingang in das Geschäft in der Egerstraße eingedrungen. Dabei nahmen die Diebe Sportartikel, Kleidung und Freizeitprodukte in einem fünfstelligen Wert mit. Die Kripo Hof sucht jetzt Zeugen und bittet alle, die etwas in der Egerstraße in Wunsiedel gesehen haben, sich zu melden.

Tel.: 09281 704-0