Einbruch in Kirche: Geldspenden gestohlen

München (dpa/lby) – Selbst vor den heiligen Toren einer Kirche haben Einbrecher in München nicht Halt gemacht. Ein oder mehrere Unbekannte stahlen in einer Kirche im Altstadtbereich Bargeldspenden aus neun Opferstöcken, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein weiterer Opferstock wurde entwendet. Auch die Sakristei der Kirche sei nach Diebesgut durchsucht worden, hieß es. Die Höhe des Sachschadens und die Menge des gestohlenen Bargelds war zunächst unklar.

Über eine Seitentür hatten sich die Einbrecher in der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen Zugang zu der Kirche verschafft. Danach flüchteten sie. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.