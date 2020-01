Einbruch in Hofer Apotheke: Polizei findet Täter

Er hat gleich zweimal in der Neujahrsnacht versucht, den Tresor einer Hofer Apotheke zu knacken und hat dabei zwar keinen Erfolg gehabt, aber ordentlich Sachschaden hinterlassen. Jetzt hat die Polizei den mutmaßlichen Täter geschnappt. Ein 33-jähriger Sachse soll der Schuldige sein. Nachdem er am Morgen des 1. Januar zuerst die Scheibe der Apotheke eingeschlagen hatte und dann am Tresor gescheitert war, hatte er sich an der Kaufhof-Baustelle mit Werkzeug eingedeckt und es erneut probiert. Die Bilanz: Keine Kohle für den Mann, aber 12.000 Euro Sachschaden für die Apotheker. Während all dessen war der Mann sogar von Hofer Streifenpolizisten kontrolliert worden. Unter anderem das hat ihn dann auch letztlich als Täter überführt.