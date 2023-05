Einbruch in Fahrradgeschäft: Beute im Wert von 100.000 Euro

Einbrecher haben in einem Motorrad- und Fahrradgeschäft in Oberbayern Diebesgut im Wert von rund 100.000 Euro erbeutet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, gelangten die Täter in der Nacht zum Mittwoch über ein Fenster in den Laden in Winhöring (Landkreis Altötting) und entwendeten 15 hochwertige E- und Mountainbikes sowie diverse Ersatz- und Ausstattungsteile.

Die Täter nutzten demnach wohl auch einen Transporter, den sie auf einem benachbarten Firmengelände kurzgeschlossen hatten. Danach verluden sie die Beute vermutlich in ein weiteres Fluchtfahrzeug. Die Kriminalpolizei ermittelte.