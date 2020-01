Einbruch in Agilis-Züge: Unbekannte brechen am Hofer Hauptbahnhof ein

Normalerweise steigt man in den Zug ein, um von A nach B zu kommen. Unbekannte Täter sind in der Nacht auf heute aber gewaltsam in zwei Agilis-Züge am Hauptbahnhof Hof eingestiegen, um zwei Fahrausweisautomaten zu öffnen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Ob sie dabei Geld entwenden konnten, ist noch nicht klar. Die Selber Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Bundespolizei Selb zu melden.