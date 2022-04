Einbruch am helllichten Tag: Unbekannte durchwühlen Wohnung in Hof

Am Karfreitag hat es in einer Hofer Wohnung in der Bismarckstraße einen Einbruch gegeben. Das meldet das Polizeipräsidium Oberfranken heute. Die 18-jährige Bewohnerin war demnach an dem Tag nicht zuhause. Als sie am Abend zurückgekommen ist, musste sie feststellen, dass ihre Wohnung durchwühlt wurde. Dabei konnten die unbekannten Täter wohl nur eine zweistellig Geldsumme klauen. Die Kriminalpolizei Hof sucht jetzt Zeugen, die am Karfreitag zwischen 9 und 20 Uhr etwas Verdächtiges im Bereich Bismarckstraße, Pfarr und Friedrichstraße beobachtet haben.