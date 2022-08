Einbrecher werden entdeckt und flüchten auf Socken

Zwei Einbrecher sind im oberfränkischen Wunsiedel ohne Schuhe vom Tatort geflohen. Ein 27-Jahre alter Mann hatte am Donnerstag bei einem kurzen Schläfchen die Terrassentür offengelassen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Vermutlich um besonders leise zu sein, zogen die zwei Diebe am Donnerstag ihre Schuhe vor der Tür aus. Doch das half nichts. Von einem Geräusch geweckt, entdeckte der Mann die zwei etwa 16 Jahre alten Täter. Die flohen und kamen mit einem gestohlenem Geldbeutel aber ohne Schuhe davon. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Diebe auf Socken gesehen haben könnten.